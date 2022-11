Eto’o svela la finale del Mondiale: il pronostico è a sorpresa

SportFair

Si avvicina l’inizio del Mondiale in Qatar e continuano i pronostici sulle squadre candidate alla vittoria finale. In corsa anche il… Camerun, l’ex Inter Samuel Eto’o si è sbilanciato sulle possibilità di arrivare in finale. E’ sempre più vicino il match inaugurale, di fronte i padroni di casa contro l’Ecuador. Si candidano ad un ruolo da protagonista anche le squadre africane. Il presidente della federazione camerunese, Samuel Eto’o punta al massimo risultato.

L’ex calciatore dell’Inter si è sbilanciato in un’intervista rilasciata a ESPN: “l’Africa ha sempre avuto il potenziale per vincere la Coppa del mondo, ma non siamo ancora riusciti a farcela. Nel corso degli anni le nostre rappresentanti hanno acquisito esperienza, quindi penso che siamo pronti per non limitarci a partecipare, ma a provare a vincere. Penso che il Camerun vincerà il Mondiale battendo in finale il Marocco. Sarebbe un sogno per tutto il continente”.

Poi altri dettagli: “il Marocco eliminerà Spagna, Portogallo e la Francia, mentre il Camerun avrà la meglio sul Belgio e in semifinale sul Senegal”.