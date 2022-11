Duello Perez-Leclerc in Brasile: le indicazioni dalle FP1

SportFair

Penultimo appuntamento del campionato di Formula 1, si corre il gran premio del Brasile. Il weekend prevede lo spettacolo della sprint-race, il programma è dunque rivoluzionato. Si sono appena concluse le FP1, in serata le qualifiche. Sabato spazio alle FP2, in serata proprio la Sprint Race. Infine domenica la gara.

Max Verstappen si è già laureato campione del mondo, un risultato raggiunto con anticipo e ampiamente meritato. La Red Bull ha trionfato anche nella classifica costruttori. E’ ancora aperta la corsa al secondo posto della classifica piloti, in corsa Perez e Leclerc, il ferrarista dovrà recuperare un leggero svantaggio.

Prime indicazioni dalle FP1 in Brasile. Il tempo più veloce è stato realizzato proprio da Perez, poi Leclerc. In terza posizione Verstappen, quarto Sainz. In quinta e sesta posizione le due Mercedes di Hamilton e Russell.