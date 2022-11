Apoteosi Ducati, è trionfo anche in Superbike: Bautista si laurea campione

SportFair

E’ stata una stagione da ricordare per la Ducati. Dopo il trionfo in MotoGP con l’accoppiata tutta italiana con Bagnaia, è arrivato un grandissimo successo anche in Superbike. Alvaro Bautista si è laureato campione, il 38enne spagnolo ha conquistato il titolo in Indonesia al termine di una stagione da dominatore, superata la concorrenza di due piloti competitivi come Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea.

Per la Rossa si tratta del 15° Mondiale Piloti della storia: l’ultimo era stato vinto da Carlos Checa nel 2011. Per Bautista si tratta del secondo titolo iridato, il primo era arrivato nel 2006, in 125 e su un’altra moto italiana, l’Aprilia. Bautista ha conquistato un altro grandissimo risultato, la vittoria del campionato di Superbike, arrivata ufficialmente nella penultima gara. Il vantaggio in classifica su Razgatlioglu è tranquillizzante e l’ultimo gran premio in Australia non potrà cambiare il risultato finale.

Chi è Alvaro Bautista

Álvaro Bautista è un pilota motociclistico spagnolo campione del mondo nel 2006 della classe 125 e della Superbike nel 2022. E’ un classe 1984. La stagione 2006 è stata indimenticabile con la vittoria del campionato in 125, ottenne 8 vittorie e altrettante pole position, più 4 secondi e 2 terzi posti. Nel 2007 il passaggio in 250 con l’Aprilia, conquistate 8 vittorie (la prima al Mugello), con un secondo e due quarti posti nelle classifiche finali del Mondiale.

Nel 2010 il debutto in top-class. Il 2012 sarà la sua migliore stagione in MotoGP: ottiene la sua prima pole position e chiude terzo a Misano, concludendo al quinto posto la classifica generale. Positivo anche il 2014, ancora un podio e il sesto posto complessivo. Nel 2015 torna in Aprilia e nel 2017 entra a far parte della Ducati, piazzandosi per due volte 12°. Nel 2019 il passaggio in Superbike, in Ducati. Il debutto è da stropicciarsi gli occhi: a Phillip Island vince gara 1, la Superpole Race e gara 2. Chiude la stagione al secondo posto, alle spalle di Rea. Nel 2020 passa alla Honda, ma i risultati non sono positivi. Adesso l’apoteosi, è diventato campione del Mondo di Superbike con la Ducati.