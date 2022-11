SportFair

E’ iniziata l’attività in pista in questo ultimo sabato di prove e qualifiche dell’anno. I campioni della Formula 1 sono scesi in pista a Yas Marina per le terze prove libere del Gp di Abu Dhabi.

Al termine della sessione è Sergio Perez il più veloce, col tempo di 1.24.982, seguito da Max Verstappen e Hamilton. Quarto invece George Russell, seguito da Norris e Leclerc. Settimo invece Carlos Sainz, che precede Ricciardo e Vettel. Chiude la top ten Alexander Albon.