Djokovic da record! E’ il più anziano di sempre a vincere le ATP Finals

SportFair

Novak Djokovic da record! Il tennista serbo come Roger Federer alle Nitto ATP Finals: battendo Ruud questo pomeriggio a Torino porta a casa il suo sesto titolo, diventando anche il più anziando di sempre a vincere la competizione dopo il collega svizzero, che lo vinse a 30 anni nel 2011.

Djokovic ha battuto oggi in finale il rivale norvegese Ruud: il match è terminato col punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e 34 minuti di gioco.

Con questo successo, da imbattuto, Djokovic si aggiudica un bottino record di oltre 4,7 milioni di dollari, oltre a 1500 punti ATP.

Le parole di Djokovic

“Si trattava di una finale. Di solito questo tipo di partite sono decise da pochi momenti”, ha detto Djokovic. “Un break per set è stato sufficiente in entrambi i parziali. Sapevo che Casper arrivava con un ottimo stato di forma, stava giocando bene. Serviamo entrambi molto bene e credo che, nei momenti importanti, come il dodicesimo game del primo set, sono riuscito a piazzare un paio di risposte decisive in campo per trovare il break”, ha continuato.

“L’ho fatto correre, l’ho fatto scambiare. Sono molto contento di come ho giocato. Il mio obiettivo era di rimanere aggressivo e ha funzionato alla grande. Sono molto soddisfatto della prestazione”, ha aggiunto il serbo.

“C’è stata un po’ di tensione, soprattutto su quel 30/30 del 5-3 nel secondo set. Devi rimanere concentrato per tutta la partita, tutto può improvvisamente scivolarti di mano. Ho sbagliato un paio di dritti nell’ultimo game al servizio. Ero teso, ma sono davvero grato di essere riuscito a chiudere. Ho sentenziato la partita con un ace. Erano sette anni che non vincevo questo titolo, un tempo molto lungo. Al tempo stesso, attendere così tanto mi ha permesso di godermi tutto ancora di più”, ha detto ancora Djokovic.

“Al mio team, abbiamo passato un altro anno insieme nel Tour. Grazie a tutti coloro che mi aiutano e mi supportano ogni giorno. Senza di loro nulla di tutto questo sarebbe possibile. È stato un anno con tanti alti, tra cui alcuni momenti incredibili. Ci sono stati anche i bassi, ma non vedo comunque l’ora di giocare nuovamente la prossima stagione”, ha concluso dopo la cerimonia di premiazione.