Djokovic show: percorso netto alle Atp Finals, Medvedev chiude con tre ko

Si è chiuso il primo match di oggi del girone rosso della Atp Finals di Torino. Novak Djokovic, già sicuro della qualificazione in semifinale, si è confermato anche contro Medvedev. Si è chiusa una competizione deludente per il russo, l’ex numero uno al mondo è stato eliminato senza conquistare vittorie. Oggi è stato vicino all’impresa, ma ha pagato qualche errore di troppo.

Partenza positiva del serbo che piazza il break nella fase calda del primo set e chiude 3-6. Medvedev non ha intenzione di arrendersi, nel secondo set non si registrano break e il russo vince 7-5 al termine di un tie-break bellissimo.

Nel terzo e decisivo set il tema dell’incontro non cambia. Medvedev piazza un break decisivo e sul 5-4 sembra in grado di chiudere. La reazione di Djokovic è da campione, l’immediato break porta il set al tie-break. Il serbo domina e chiude 2-7. Djokovic in semifinale con il percorso netto, Medvedev eliminato senza vittorie.