Djokovic è un alieno: partita perfetta contro Rublev e semifinale

Un alieno. Novak Djokovic si conferma ancora una volta il tennista più forte, è stato autore di un’altra prestazione di altissimo livello alle Atp Finals di Torino. Due su due per l’ex numero uno al mondo che stacca il pass per la semifinale e raggiunge Ruud. Niente da fare per Rublev, costretto ad arrendersi e in gioco solo nel primo set, il russo è comunque ancora in gioco per la qualificazione.

La prima parte della partita è equilibrata, il russo riesce a tenere la battuta e mette in difficoltà Djokovic. Il serbo cambia passo nella parte decisiva del primo set e chiude 4-6. Il secondo set è senza storia, Djokovic piazza due break e chiude 1-6, un punteggio che non lascia repliche. Il serbo supera il turno e conquista la semifinale, è il netto favorito alla vittoria delle Atp Finals di Torino.