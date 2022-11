Troppo Djokovic per Musetti: dominio del serbo a Parigi-Bercy

SportFair

Anche l’ultimo italiano ancora in corsa al torneo di Parigi-Bercy è stato eliminato. Niente da fare per Lorenzo Musetti, quasi mai in partita contro il fenomeno Djokovic nella partita dei quarti di finale. Il serbo si è dimostrato in grandissima forma, dal punto di vista fisico e tecnico. L’italiano è entrato in campo troppo tardi, solo il secondo set ha regalato qualche emozione.

Inizio clamoroso di Djokovic, il serbo scappa e Musetti sbaglia praticamente tutto. Il risultato del primo set lascia pochi dubbi: 6-0. Nel secondo set si registra la reazione del 20enne che conquista a sorpresa subito un break. L’ex numero uno al mondo non ci sta, recupera subito il break e scappa di nuovo. Djokovic vince con un netto 2-0 (6-0, 6-3) e stacca il pass per le semifinali.