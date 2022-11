Djokovic agli Australian Open: “sapete tutti cosa ho passato”

SportFair

Continua l’avventura di Novak Djokovic alle Atp Finals di Torino, il serbo è il favorito alla vittoria. L’ex numero uno al mondo è tornato su altissimi livelli, le ultime prestazioni da campione vero. La sfida contro Rublev si è conclusa con un netto 2-0, il prossimo incontro sarà contro Medvedev ma l’attesa è per la semifinale.

Nel frattempo è arrivata un’altra bella notizia: l’Australia ha revolato il divieto d’ingresso nel paese a Novak Djokovic, dopo che lo scorso gennaio gli era stato proibito attraverso un provedimento per essere entrato senza vaccino da Covid. Il serbo potrà giocare gli Australian Open ed è già partita la caccia al 22esimo titolo dello slam e anche alla prima posizione del ranking.

La gioia di Djokovic

“Ovviamente sono stato molto felice quando ho ricevuto la notizia. Mi sono sentito sollevato sapendo tutto quello che io e le persone che mi sono vicine abbiamo passato quest’anno. Sapete tutti quello che è successo in Australia e dopo l’Australia. Non potevo ricevere notizia migliore, anche se ora sono impegnato in un altro torneo”, le parole del serbo.