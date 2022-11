Balotelli mostra il dito medio: brutta reazione contro i tifosi del Basilea | VIDEO

SportFair

Mario Balotelli nella bufera: il calciatore italiano è sulla bocca di tutti per un gesto sgradevole. Da poco al Sion dopo una complicata esperienza in Turchia, Balotelli non ha brillato nella sfida contro il Basilea e la reazione nei confronti dei tifosi avversari è finita nella bufera.

Balotelli è stato preso di mira dai tifosi del Basilea ai quali ha rivolto il dito medio. Il gestaccio è stato ripreso dalle telecamere e anche se il calciatore non è stato sanzionato in campo, rischia adesso una squalifica: Balotelli rischia due giornate di stop.