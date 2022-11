Mondiali Qatar 2022, il discorso di Morgan Freeman alla cerimonia d’apertura

SportFair

I Mondiali del Qatar 2022 sono ufficialmente iniziati! Questo pomeriggio all’Al Bayt Stadium si è tenuta la cerimonia d’apertura della rassegna iridata del Qatar, alla quale ha partecipato a sorpresa anche Morgan Freeman.

L’attore 85enne ha tenuto un discorso su unità e rispetto.

Il discorso di Morgan Freeman

‘”Ho sentito qualcosa di bello. Non solo musica, ma anche questa celebrazione. È tutto così nuovo. Tutto quello che avevo conosciuto prima era una terra che sembrava essere in subbuglio. Sono qui in mezzo a voi“, ha detto durante la sua esibizione.

“Ciò che ci unisce è più grande di ciò che ci divide. Siamo una grande tribù e la Terra è il nostro negozio. Insieme possiamo chiamare tutti noi a unirci. Questo è un appello al mondo intero. Il calcio unisce persone e nazioni. C’è un filo conduttore di speranza e rispetto. Il calcio espande il mondo, unisce le nazioni nel loro amore per questo prezioso gioco. Ciò che unisce le nazioni unisce le comunità. Abbiamo tutti una storia di calcio, e anche il Qatar“, ha affermato ancora.