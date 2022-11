Diletta Leotta e Karius paparazzati a Miami: passione in acqua | FOTO

SportFair

La relazione è ufficiale: Diletta Leotta e Loris Sven Karius sono usciti allo scoperto, la coppia è stata paparazzata dal settimanale ‘Chi’ a Miami. I campionati sono fermi per lasciare spazio al Mondiale in Qatar, anche la Serie A e la Premier League sono in pausa. Diletta è la giornalista di DAZN e sono giorni di relax per lo stop del campionato italiano, lo stesso discorso anche per il portiere del Newcastle in Premier League.

Il portiere tedesco è reduce da stagioni deludenti, il rendimento è crollato dopo i gravi errori nella porta del Liverpool. Le altre esperienze con Besiktas e Union Berlino non sono state positive. La vita privata, invece, inizia a regalare grosse soddisfazioni.

Diletta Leotta-Karius, è amore

Diletta Leotta e Karius sono usciti allo scoperto ufficialmente. La coppia è stata paparazzata a Miami, il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato le foto della passione. L’attrazione fisica è evidente, Diletta e Karius si baciano. Poi altri scatti: le passeggiate mano nella mano, risate e scherzi, poi i tuffi in mare e in piscina. Nella vita sentimentale della giornalista siciliana è tornato il sereno dopo le ultime relazioni, anche per il portiere la vita privata ha spiccato il volo.