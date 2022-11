SportFair

Karius e Diletta Leotta insieme: la nuova coppia esce allo scoperto e passeggia mano nella mano senza nascondersi più. Dopo qualche settimana di frequentazione di ‘nascosto’ il portiere tedesco e la presentatrice Dazn hanno deciso di uscire allo scoperto.

Karius era stato paparazzato a Milano mentre entrava nel palazzo dove abita Diletta Leotta, ma adesso sembra arrivato il momento di non nascondersi più: i due sono stati fotografati mano nella mano, mentre passeggiavano serenamente.

Il portiere tedesco è noto soprattutto in Inghilterra per la sua prestazione da incubo nella finale di Champions League 2018 contro il Real Madrid, ma Karius è noto anche per la sua ‘trasformazione’ e il suo bell’aspetto, che tanto piace alle donne.

Il 29enne è famoso per le sue qualità estetiche e prima di Diletta Leotta ha avuto flirt e storie con donne altrettanto sexy e belle, come Ianthe Rose.

La vita sportiva di Karius

Se dal punto di vista sentimentale Karius non può di certo lamentarsi, dal punto di vista calcistico c’è ancora qualcosa da sistemare. Il portiere tedesco non gioca da quasi due anni: aveva firmato un contratto a breve termine a settembre col Newcastle, ma non gioca da febbraio 2021.