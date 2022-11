Cristiano Ronaldo scoppia a piangere durante l’inno: il motivo

SportFair

Portogallo e Ghana sono in campo per l’esordio al Mondiale in Qatar 2022, Cristiano Ronaldo e compagni sono nettamente superiori ma all’intervallo le squadre sono ferme sullo 0-0. E’ una grande occasione per Cr7, chiamato a riscattare le ultime vicende personali e professionali. Sono stati giorni difficili per l’ex Manchester United, Ronaldo ha rescisso il contratto dopo la lite furiosa con il club inglese.

I Red Devils non hanno gradito un’intervista dell’ex Juventus, in particolar modo le accuse nei confronti del club e dell’allenatore ten Hag. Cristiano Ronaldo è ancora un calciatore di alto livello e dovrà dimostrarlo nella competizione Mondiale.

Le lacrime di Ronaldo

Grande emozione prima del match, il calciatore è scoppiato in lacrime durante l’inno nazionale. Il motivo? Le telecamere hanno immortalato il calciatore con gli occhi lucidi e uno sguardo emozionato. Il calciatore è reduce da un periodo difficile dal punto di vista personale e professionale, dalla vicenda della morte del figlio al battibecco con il Manchester United. Le lacrime hanno mostrato l’aspetto umano di Cristiano Ronaldo, in più la maglia del Portogallo ha sempre un certo peso…