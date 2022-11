Cristiano Ronaldo prende qualcosa dai pantaloncini e lo… mangia | VIDEO

SportFair

Ai Mondiali di calcio del Qatar 2022 se ne stanno vedendo di tutti i colori. Tra polemiche, critiche e imprese in campo, spuntano anche dei curiosi episodi che in poco tempo diventano virali.

Ieri, nella sfida tra Portogallo e Ghana, Cristiano Ronaldo è stato il protagonista assoluto sia per il gol che ha sbloccato il match, sia per il premio di MVP ricevuto al termine della partita. Il portoghese, inoltre, è diventato un recordman, essendo il primo nella storia a segnare in cinque diversi Mondiali.

Cristiano Ronaldo mangia dai suoi pantaloncini

Ma c’è senza dubbio un’immagine che ha fatto ben più scalpore nelle ultime ore sul fuoriclasse portoghese. Intorno al 36′, Cristiano Ronaldo ha messo la mano dentro ai suoi pantaloncini alla ricerca di qualcosa, dopo aver trovato ciò che cercava, lo ha preso e lo ha portato alla bocca, mangiandolo.

Tante e ironiche le reazioni degli utenti sui social. Secondo la stampa portoghese, Cristiano Ronaldo ha probabilmente ingerito un integratore energetico.