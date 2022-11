Cristiano Ronaldo in lacrime: il racconto drammatico della morte del figlio

SportFair

Cristiano Ronaldo si prepara per l’inizio del Mondiale in Qatar, il Portogallo è una possibile outsider. Non è un momento positivo per l’ex Juventus, sotto l’aspetto sportivo ma anche personale. La stagione con la maglia del Manchester United non è iniziata nel migliore dei modi, cr7 non è un punto di riferimento per l’allenatore ten Hag. L’ultima intervista di Ronaldo ha fatto infuriare i Red Devils, l’attacco nei confronti di club e allenatore ha già portato le prime conseguenze.

In più il rapporto con i compagni al Portogallo è di tensione, come dimostrano due episodi con Bruno Fernandes e Cancelo, alla vigilia dell’inizio della competizione. Anche fuori dal campo la situazione è stata difficile, soprattutto per la morte di uno dei due gemellini. Era il 18 aprile, Georgina aveva dato alla luce la piccola Bella, mentre il fratellino Angel era purtroppo morto.

Il racconto di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha svelato i dettagli sui momenti drammatici a Piers Morgan, una star della tv inglese. Il momento più difficile è stato comunicare la notizia ai bambini: “un giorno eravamo a tavola, era passata una settimana, e decidemmo che era arrivato il momento di essere onesti anche con loro: ‘E’ in paradiso’ gli raccontammo. Ma fa ancora parte della nostra vita. I piccoli ogni tanto mi dicono ‘Papà, lo abbiamo fatto per Angel’, puntando al cielo. La sua morte mi ha portato ad essere ancora più vicino ai miei figli, essere più padre, più tenero”.

Sul rapporto con Georgina: “perché tragedie come queste possono rafforzare o distruggere una relazione. Nel nostro caso l’ha migliorata. Mi sono ulteriormente avvicinato a Gio. Ora vedo la vita da una prospettiva diversa. Sono stati i sei mesi più difficili della mia vita da quelli dopo la morte di mio padre”.

Cristiano Ronaldo si emoziona: “se parlo con loro? Certo, sempre, sono sempre al mio fianco. Mi aiutano ad essere una persona migliore, un padre migliore. Ed è qualcosa di cui vado fiero. Perdere un figlio è difficile da accettare, io e Georgina ci siamo chiesti spesso ‘perché proprio a noi? Ma dovevamo essere forti per Bella. E’ assurdo come una persona possa essere così felice e così triste allo stesso tempo. Non sai se piangere o sorridere, non sai come comportarti. Non trovo le parole per spiegare come mi sentivo in quei momenti”.