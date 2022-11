Coppa Davis, primo allenamento per l’Italia: l’indizio sulla presenza di Berrettini

SportFair

L’Italia si prepara a scendere in campo per la Coppa Davis, di fronte gli Usa di Tiafoe e Fritz. La squadra è partita da Roma e la situazione è ancora molto incerta. Out per infortunio Jannik Sinner, il più grande punto interrogativo riguarda Matteo Berrettini. Il romano è ancora alle prese con un infortunio al piede sinistro e deciderà nelle prossime ore quando e se partire.

La sua presenza in campo è, al momento, molto difficile. Berrettini non è partito con il resto della squadra, ma potrebbe aggregarsi lunedì o martedì, secondo le ultime informazioni come figura di supporto per i compagni.

Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego sono i due singolaristi chiamati ad affrontare Tiafoe e Fritz, due tennisti di altissimo livello. In caso di necessità potrebbe essere impiegato anche Fabio Fognini, in singolo e ovviamente in doppio con Bolelli.