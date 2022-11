Coppa Davis, definito l’avversario dell’Italia: la data della semifinale

SportFair

Sarà il Canada l’avversario dell’Italia in semifinale di Coppa Davis. Grandissima impresa degli azzurri che hanno avuto la meglio degli USA al termine di tre partite molto combattute. Prestazione di altissimo livello di Lorenzo Sonego che ha avuto la meglio di Tiafoe, poi il punto del pareggio grazie al successo di Fritz contro Musetti. Nel doppio decisivo grande vittoria di Fognini e Bolelli contro Sock e Paul.

Nell’altra sfida in campo Germania contro Canada. Primo punto a favore della Germania, impresa di Struff contro Shapovalov. E’ Auger-Aliassime a rimettere le cose in chiaro per il Canada, vittoria in due set contro Otte. Nel terzo e decisivo incontro vittoria in rimonta dei canadesi. Il primo set è a favore della coppia Krawietz-Puetz. La reazione di Pospisil e Shapovalov è da grandi, il risultato di 1-2 permette al Canada di volare in semifinale e affrontare l’Italia. L’appuntamernto è per sabato 26 novembre. L’inizio è fissato a partire dalle ore 13:00, con i due singolari e l’eventuale doppio.