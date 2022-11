Conference League, i sorteggi: le avversarie di Fiorentina e Lazio

SportFair

E’ arrivato il momento dei sorteggi di Conference League, sono due le squadre italiane ancora in corsa: Fiorentina e Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla ‘retrocessione’ dall’Europa League, è stata fatale la sconfitta contro il Feyenoord. La compagine di Vincenzo Italiano ha chiuso il girone al secondo posto e dovrà passare dai sedicesimi.

Sono sedici le squadre che giocheranno gli spareggi. Si tratta delle otto seconde dei gironi di Uefa Europa Conference League, che sono designate come teste di serie e delle otto terze classificate nei gironi di Uefa Europa League che sono non teste di serie. I club della stessa federazione non possono essere accoppiati. Le prime classificate della fase a gironi di Conference League hanno staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione e possono sfruttare un turno di riposo. Queste le otto squadre già qualificate:

Istanbul Basaksehir

West Ham

Villarreal

Nizza

AZ Alkmaar

Djurgarden

Sivasspor

Slovan Bratislava

Teste di serie: Fiorentina, Lech, Dnipro-1, CFR Cluj, Anderlecht, Partizan, Gent, Basilea

Non teste di serie: Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Qarabag, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor

Il sorteggio di Conference League live su SportFair

QARABAG-GENT

TRABZONSPOR-BASILEA

LAZIO- CLUJ

BODO GLIMT-LECH

BRAGA- FIORENTINA

LARNACA-DNIPRO

SHERIFF-PARTIZAN

LUDOGORETS-ANDERLECHT

Sorteggio ‘medio’ per le squadre italiane in Conference League. La Lazio è stata inserita nell’accoppiamento contro il Cluj, un avversario con buone individualità. Sorteggio insidioso per la Fiorentina contro il Braga.