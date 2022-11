Colpo nelle parti intime, poi il cambio: il curioso infortunio di Kouyaté | FOTO

SportFair

Seconda giornata al Mondiale in Qatar del 2022. Dopo il successo dell’Ecuador contro il Qatar nel match inaugurale, si sono giocate altre partite. Vittoria senza problemi per l’Inghilterra, la squadra di Southgate ha dominato in lungo ed in largo contro l’Iran, la sfida si è conclusa con un tennistico 6-2.

Nel match successivo in campo Senegal e Olanda, colpo grosso nel finale per gli Orange. La gara si è sbloccata all’84’ con un gol di Gakpo, in pieno recupero è Klaassen a siglare il definitivo 0-2.

Lo strano episodio di Kouyaté

La partita di Kouyaté è durata 73 minuti, il calciatore del Senagal è stato costretto a lasciare il campo. Il centrocampista ha disputato una buona partita e la sua squadra ha perso tantissimo dopo la sostituzione. Kouyaté ha accusato un problema ed è stato costretto al cambio, le immagini sono state curiose.

Durante un contrasto a centrocampo, Kouyaté è stato colpito con una manata alle parti intime da de Jong. Il centrocampista del Barcellona ha colpito, involotariamente, l’avversario con la mano aperta. Il giocatore del Senegal ha accusato il colpo ed è stato portato via in barella e costretto al cambio. Le immagini sembrano però evidenziare un problema al ginocchio, è questo il motivo della sostituzione.

Chi è Cheikhou Kouyaté

Cheikhou Kouyaté è un calciatore senegalese, centrocampista del Nottingham Forest. E’ un giocatore di grande fisicità, è in grado di recuperare tantissimi palloni e nel corso della carriera è stato schierato anche da difensore centrale.

Si è messo in mostra con tante maglie. La prima esperienza è stata con la maglie del Brussels, poi il prestito al Kortrijk. Nel 2009 passa all’Anderlecht, poi le esperienze con West Ham, Crystal Palace e adesso Nottingham. E’ un punto di riferimento della Nazionale del Senegal. Il suo nome è salito alla ribalta non solo per le prodezze in campo, ma per il colpo nelle panti intime durante la partita contro l’Olanda.