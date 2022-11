Colpo di scena sull’infortunio di Benzema: gli scenari al Mondiale

SportFair

Karim Benzema è stato costretto a saltare le prime partite del Mondiale in Qatar a causa di un infortunio muscolare. La Francia si è confermata una delle principali candidate alla vittoria del Mondiale, è al momento l’unica squadra ad aver conquistato sei punti. Nell’ultima giornata è arrivata la vittoria in rimonta contro la Danimarca grazie al solito Mbappé. La Francia è una squadra completa in ogni reparto e di grande talento, nonostante le tante assenze.

Il rendimento della squadra di Deschamps rischia di essere condizionato da quache infortunio di troppo, le assenze a centrocampo di Pogba e Kante sono state pesantissime, durante il Mondiale si è fermato anche Lucas Hernandez. Il forfait più pesante è stato, però, quello di Benzema. L’attaccante del Real Madrid ha accusato un problema muscolare, esattamente al quadricipite della coscia sinistra.

La situazione sull’infortunio di Benzema

Secondo le voci provenienti dalla Francia l’attaccante potrebbe tornare a giocare al Mondiale. Benzema figura ancora nella lista dei convocati e la fase di recupero dall’infortunio procede a gonfie vele. Secondo le ultime notizie potrebbe tornare ad allenarsi dalla prossima settimana e mettersi a disposizione di Deschamps. La situazione rimane comunque delicata, l’intenzione dello staff medico e del calciatore stesso è quella di non forzare il rientro. Benzema potrebbe tornare in campo solo dagli eventuali quarti di finale, un’eventualità comunque ancora lontana e tutta da valutare.