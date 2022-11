La classifica piloti in Formula 1 dopo la sprint race: Leclerc limita i danni

SportFair

Non solo la griglia di partenza, cambia anche la classifica piloti dopo la sprint race in Brasile. Trionfo a sorpresa di Russell, la Mercedes è tornata molto competitiva. Al secondo posto si è piazzato Sainz, il ferrarista è stato autore di una grande sprint race ma in gara dovrà scontare 5 posizioni di penalità.

Al terzo posto Hamilton, poi Verstappen, Perez e Leclerc. Sul fronte classifica piloti Verstappen si conferma ovviamente in prima posizione, poi il duello per il secondo posto tra Perez e Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha limitato i danni con una buona rimonta. Il distacco è adesso di 6 punti. Lotta tra Russell e Hamilton per la quarta posizione, subito dietro Sainz.

La classifica piloti in Formula 1

1) Max Verstappen – Red Bull: 421

2) Sergio Perez – Red Bull: 284

3) Charles Leclerc – Ferrari: 278

4) George Russell – Mercedes: 239

5) Lewis Hamilton – Mercedes: 222

6) Carlos Sainz – Ferrari: 219

7) Lando Norris – McLaren: 113

8) Esteban Ocon – Alpine: 82

9) Fernando Alonso Alpine: 71

10) Valtteri Bottas – Alfa Romeo: 47