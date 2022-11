Leclerc e Perez a pari punti: la nuova classifica piloti di F1

SportFair

Pazzesca vittoria di George Russell questo pomeriggio ad Interlagos: il pilota della Mercedes ha conquistato una fantastica vittoria al Gp del Brasile, lasciandosi alle spalle il suo compagno di squadra Lewis Hamilton ed il ferrarista Carlos Sainz.

Quarto tempo per Leclerc, che negli ultimi giri ha chiesto al team di intervenire in modo tale che il compagno spagnolo gli cedesse la posizione, in ottica campionato, ma la Ferrari non ha ascoltato le richieste del monegasco, lasciando a Sainz il suo meritato podio.

Leclerc, col suo quarto posto, raggiunge Perez: i due piloti sono adesso a pari punti, ma il monegasco è secondo per numero di vittorie superiore al messicano della Red Bull.

La classifica piloti dopo il Gp del Brasile

1. Verstappen 429

2. Leclerc 290

3. Perez 290

4. Russell 265

5. Hamilton 240

6. Sainz 234

7. Norris 113

8. Ocon 86

9. Alonso 81

10. Bottas 49