Aw Lab presenta la nuova edizione di Perfetta con Chiara Bordi

AW LAB presenta la nuova e attesa edizione di Perfetta, il format digitale volto a supportare le ragazze nella crescita personale, verso un nuovo modello di femminilità consapevole, lontana dagli stereotipi e dalle mode imposte. Dialoghi e confronti con giovani protagoniste della nostra epoca per capirsi, leggersi dentro, affrontare le piccole e grandi sfide che la contemporaneità ci pone.

L’attrice italiana Chiara Bordi è la protagonista di questa nuova fase del progetto e interagirà con la community di AW LAB sui temi dell’autostima e della consapevolezza di sé. Chiara è stata tra le protagoniste della serie TV Prisma trasmessa da Amazon Prime. Oggi ventiduenne e studente di Tecniche Ortopediche, arriva a questo suo primo successo televisivo attraverso un percorso difficile dettato da un incidente in motorino accaduto quando aveva appena 13 anni, evento che l’ha costretta a misurarsi e sfidarsi con l’utilizzo di una protesi ad una gamba. Una difficoltà che diventa comprensione di sé e opportunità anche attraverso la naturalezza, il gioco, l’energia, l’amore per la vita, il desiderio di dare un senso compiuto al concetto di disabilità. “La bellezza non è avere due gambe perfette ma un corpo che racconti qualcosa”, è una dichiarazione alla stampa che riassume il suo pensiero e lo rende perfetto, vero e comprensibile da tutti.

Una storia che diventa giovinezza e forza vitale attraverso lo skate, il kite, la chitarra e il lavoro sul set. Un esempio per tutti, e non solo per i giovanissimi. Un racconto che Chiara ha desiderato fare anche insieme ad AW LAB attraverso Perfetta per parlare delle imposizioni estetiche dei social media, del loro linguaggio che si fa spesso fragile, di conoscenza ed esigenza di informarsi nei luoghi più corretti, inclusi quelli digitali.

La puntata di Perfetta con Chiara Bordi online su aw-lab.com