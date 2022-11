Mario Ferri porta l’Italia in campo ai Mondiali del Qatar: chi è l’invasore di Portogallo-Uruguay

SportFair

I Mondiali del Qatar 2022 regalano spettacolo non solo per le prestazioni sportive dei giocatori in campo e per le clamorose imprese, ma anche per episodi di contorno, più o meno divertenti.

Durante la sfida di questa sera tra Portogallo e Uruguay, vinta dalla squadra portoghese, si è registrata un’invasione di campo.

L’invasione di campo

Allo stadio Lusail Iconic un giovane è riuscito a superare la sorveglianza ed entrare in campo, percorrerlo correndo, sventolando una bandiera con i colori arcobaleno. L’uomo, inoltre, indossava una maglietta con un messaggio per le donne iraniane, “Respect for iranian women”, e per l’Ucraina, “Save Ukraine” e anche un messaggo di pace. Il ragazzo non è stato ripreso dalle telecamere, ha fatto cadere la bandiera durante la sua corsa, recuperata dall’arbitro, ed è stato fermato dalla sicurezza e accompagnato fuori dal campo.

Chi è l’invasore

C’è un italiano in campo ai Mondiali del Qatar 2022: l’uomo che ha fatto invasione di campo questa sera è il pescarese Mario Ferri, il “Falco”. Ferri è famoso per le sue invasioni di campo negli anni, per le quali ha rischiato anche grosso, ma è anche conosciuto per la corsa sulla spiaggia a Pescara durante il primo lockdown.

Nelle sue invasioni Ferri usa sempre la stessa maglietta, quella di Superman, con la quale ha lanciato una sciarpa in faccia ad Higuain, abbracciato Cassano durante una gara della Nazionale.

Mario Ferri adesso è volontario in Ucraina, mette in salvo persone in attesa di tornare in campo in India, come giocatore.

L’Italia, adesso, potrà dire di essere scesa i campo ai Mondiali del Qatar, facendo anche un splendida figura, con dei messaggi splendidi di solidarietà e pace.