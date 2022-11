Champions League, i sorteggi: urna fortunata per Inter, Milan e Napoli

SportFair

L’attesa è finita, è arrivato il momento dei sorteggi di Champions League. Le squadre italiane sono state protagonista di un ottimo rendimento, si tratta di Napoli, Inter e Milan. Gli azzurri hanno chiuso al primo posto un girone di ferro contro squadre del calibro di Liverpool e Ajax. Al secondo posto nerazzurri e rossoneri, in particolar modo è stata grandissima l’impresa della squadra di Simone Inzaghi. Il Barcellona è stato clamorosamente eliminato.

Le prime otto classificate nei gironi verranno sorteggiate con le otto seconde. Negli ottavi di finale, non sarà possibile affrontare squadre della stessa nazione o uscite dallo stesso girone. Le prime otto classificate giocheranno in trasferta la gara d’andata e in casa la gara di ritorno. Non sarà presente la regola del gol in trasferta.

Teste di serie:

Napoli;

Porto;

Bayern Monaco;

Tottenham;

Chelsea;

Manchester City;

Real Madrid;

Benfica.

Seconda fascia:

Liverpool;

Club Brugge;

Inter;

Eintracht Francoforte;

Lipsia;

PSG;

Milan;

Borussia Dortmund.

I sorteggi live su SportFair

LIPSIA-MANCHESTER CITY

BRUGGE-BENFICA

LIVERPOOL-REAL MADRID

MILAN – TOTTENHAM

– TOTTENHAM FRANCOFORTE- NAPOLI

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA

INTER -PORTO

-PORTO PSG-BAYERN MONACO

Accoppiamenti fortunati per le squadre italiane. Il Milan dovrà vedersela contro il Tottenham di Antonio Conte. Il Napoli chiamato dalla sfida contro il Francoforte, l’Inter contro il Porto.