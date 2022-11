La cerimonia d’apertura in Qatar: inizia lo spettacolo dei Mondiali | FOTO e VIDEO

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del Mondiale in Qatar, è andata in scena una cerimonia d’apertura bellissima. La competizione si preannuncia bellissima, sono tante le squadre in corsa per la vittoria finale, più possibili sorprese e outsider. La cerimonia è iniziata con un’animazione e un countdown che parte da 22. Poi un video emozionale con protagonista uno squalo balena, “simbolo” del Paese.

L’evento prosegue con balli, giochi di luci e cori, sul terreno di gioco anche le bandiere e le magliette dei Paesi impegnati nella fase finale della competizione. Entrano anche le mascotte dei Mondiali precedenti, poi è il turno di La’eeb, la mascotte ufficiale di Qatar 2022.

Entra in scena Jeon Jung-Kook, solista della band sudcoreana dei BTS che canta “Dreamers”, colonna sonora dei Mondiali.

Poi è il turno del discorso dell’Emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. “Diamo il benvenuto alla Coppa del Mondo. Abbiamo lavorato duramente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell’umanità. Finalmente è arrivato il giorno dell’inaugurazione, che tutti aspettavamo. Per i prossimi 28 giorni seguiremo la grande festa del calcio in un ambiente di umana e civile comunicazione. Persone di tante Paesi diversi verranno in Qatar: è bello che i popoli condividano e celebrino diversità e ciò che li unisce. Auguro a tutte le squadre di giocare un calcio magnifico, di vivere n tempo pieno di gioia ed emozioni. Che siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti”.