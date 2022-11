NBA, Cedi Osman sanguina… giallo! Le immagini virali | VIDEO

SportFair

Gli appassionati di NBA sono tutti sconvolti: sui social sono diventate virali le immagini di Cedi Osman, cestista dei Cleveland Cavaliers, che perde sangue… giallo.

Osma perde sangue giallo

Cedi Osman, a metà del quarto quarto, ha subito un fallo ed è caduto a terra. Il giocatore dei Cavaliers è stato colpito da una forte gomitata del suo avversario Hamidou Diallo e una volta caduto a terra, sul parquet è apparsa una chiazza di liquido… giallo, fuoriuscito dal suo naso. Il giocatore non ha ancora commentato la situazione.

Le reazioni social

“Cedi Osman è un alieno”, hanno commentato alcuni su Twitter.

NBA Twitter ha rapidamente lanciato l’idea che Osman dovesse essere un alieno o una “persona lucertola” se il suo sangue è giallo.

Altri si sono preoccupati per la salute del giocatore, sostenendo che il colore potrebbe derivare da un problema al cervello, ma probabilmente è solo dovuto a un’infezione sinusale.

Impossibile non focalizzarsi su una simpatica curiosità: Osman ha affermato in passato di credere negli alieni. Durante un’intervista con DimeMag di UPROXX, Osman ha rivelato di amare guardare documentari su Netflix, in particolare sugli alieni.