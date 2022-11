Cattelan confonde tutti! Apre la 4ª puntata di XFactor, ma è al concerto di Cremonini

SportFair

La quarta puntata dei Live di XFactor sta facendo molto discutere. Sui social, infatti, non si fa altro che parlare dell’apertura del Live di questa sera: in molti si chiedono se sia stato solo un miraggio, altri non sanno che risposte darsi, ma tutti hanno visto e sentito la stessa cosa, Alessandro Cattelan ha aperto la puntata odierna.

Un’apparizione durata pochissimi secondi: Cattelan è presto scomparso, al suo posto è tornata poi sul palco Francesca Michielin.

Che fine ha fatto Cattelan?

Cattelan ha poi pubblicato diversi video sui social per ‘depistare’ i suoi fan. In un primo video il presentatore italiano affema: “mi state trollando, io sono a casa, sto studiando il copione per “Salutava sempre” a teatro, XFacotr lo sto seguendo, c’è una clip, ma io volevo rassicurare tutti, sono a casa, ma ci vediamo a Teatro. Sono in ansia a casa“, ha affermato in un video che però lascia qualche dubbio.

Più che il soggiorno di casa di Cattelan, quella che si vede nel video sembra più un camerino adattato per una simpatica messa in scena per promuovere il nuovo spettacolo di Cattelan, in giro per i teatri di tutt’Italia con Salutava sempre.

Poco dopo Cattelan ha condiviso delle Storie Instagram che lo mostrano sotto il palco del concerto di Cesare Cremonini: il presentatore italiano chiede aiuto anche al pubblico per confermare la sua versione dei fatti.

La vicinanza dei teatri

Cattelan, ne siamo certi, non ha il dono dell’ubiquità: il Teatro Repower, dove si svolgono i Live di XFactor ed il Mediolanum Forum di Assago, si trovano a 5 minuti di distanza (a piedi) l’uno dall’altro. Dunque il ‘giochetto’ di Cattelan è stato pianificato nei minimi dettagli. Un ottimo modo per diventare virale sui social e sponsorizzare il suo nuovo tour nei teatri.