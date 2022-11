Il Canada vince la prima Coppa Davis della sua storia: Aliassime chiude i conti

SportFair

La Coppa Davis di tennis è del Canada, un risultato ampiamente meritato. Dopo il successo in semifinale contro l’Italia, la squadra si è confermata anche in finale contro la temibile Australia. Nella prima partita successo di Shapovalov contro Kokkinakis. La gara non è stata mai in discussione, il canadese ha chiuso con un netto 2-0 (6-2, 6-4), la differenza di qualità è stata chiara già in avvio.

“Due sconfitte dure questa settimana, sono molto contento di come ho giocato oggi per ottenere la vittoria”, sono state le prime dichiarazioni di Shapovalov.

Anche la seconda partita si è conclusa nettamente a favore dei canadesi. Auger-Aliassime ha confermato il momento di grandissima forma e il talento enorme. De Minaur non è riuscito a contrastare la potenza del 22enne canadese. La partita si è conclusa sul risultato di 2-0 (6-3, 6-4). “Le emozioni sono difficili da descrivere”, ha detto Auger-Aliassime. Il Canada vince 2-0 contro l’Australia e conquista la Coppa Davis per la prima volta nella sua storia. All’Italia la consolazione di essere stata eliminata dai campioni.