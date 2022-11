Dopo il polpo Paul arriva il cammello Camilla: ‘svelati’ i pronostici del Mondiale

SportFair

E’ l’erede del polpo Paul. Stiamo parlando del cammello Camilla, l’animale in grado di pronosticare i risultati del Mondiale in Qatar. E’ tutto pronto per il match d’esordio tra i padroni di casa e l’Ecuador, continuano ad arrivare i pronostici sulla competizione e finalmente sono arrivati anche quelli di Camilla.

Il primo pronostico ha messo di fronte Inghilterra e Iran, il cammello non ha avuto esitazioni e si è diretto verso la squadra di Southgate. Secondo i proprietari dell’animale, Camilla “non si sbaglia mai. E’ il miglior presagio possibile per Gareth Southgate e i ragazzi”.

Subito dopo è stato il turno della partita d’esordio. Secondo la scelta del cammello Camilla sarà l’Ecuador a vincere la prima partita contro il Qatar. Secondo uno dei proprietari “Camilla ha una volontà molto forte e sembra sempre sapere quando è l’ora del cibo, quindi abbiamo assoluta fiducia nelle sue capacità di prevedere i risultati della Coppa del mondo”.