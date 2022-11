Brittney Griner detenuta in Russia: trasferita in una colonia penale

SportFair

Non migliora la situazione di Brittney Griner, cestista statunitense, condannata a nove anni di reclusione in Russia per possesso di droga. L’ex star della WNBA è stata trasferita dalle autorità russe in una colonia penale, come confermato oggi dai suo avvocati.

“La nostra cliente, Brittney Griner, è stata inviata il 4 novembre da un centro di detenzione preventiva dove era stata dal suo arresto in una colonia penale per scontare la sua pena. Al momento non ci sono informazioni sulla sua attuale posizione”, hanno fato sapere Maria Blagovolina e Alexander Boykov che ad agosto avevano presentato ricorso contro la condanna.

La portavoce della Casa Bianca

Da parte sua, la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha denunciato che “ogni minuto che Brittney Griner deve sopportare una detenzione ingiusta in Russia è troppo” e ha sottolineato che le autorità statunitensi “lavorano instancabilmente per raggiungere la loro direzione“.

“Il presidente (americano, Joe Biden) ha chiesto all’amministrazione di trasferire i suoi rapitori russi per migliorare il suo trattamento e le condizioni che potrebbe essere costretto a subire in una colonia penale“, ha detto in una nota, in cui ha ricordato che “ il governo degli Stati Uniti ha fatto un’offerta significativa alla Russia per risolvere le detenzioni inaccettabili e illecite di cittadini statunitensi“.

“Nelle settimane successive, nonostante la mancanza di negoziati in buona fede da parte dei russi, gli Stati Uniti hanno mantenuto l’offerta e hanno proposto strade alternative per realizzare progressi attraverso tutti i canali disponibili“, ha affermato Jean-Pierre. Infine, la portavoce della Casa Bianca ha sottolineato che “il governo degli Stati Uniti resta incrollabile nel suo impegno a lavorare per conto di Brittney e di altri americani detenuti in Russia, tra cui Paul Whelan, anch’egli ingiustamente detenuto“.