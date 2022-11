Brittney Griner detenuta in condizioni spaventose: situazione preoccupante

SportFair

La situazione di Brittney Griner continua ad essere preoccupante. Le trattative del governo Usa per liberare la cestista 32enne, una delle migliori giocatori della storia della WNBA, non danno frutti e la giocatrice texana continua a scontare la pena detentiva di nove anni inflittagli il 4 agosto con l’accusa di possesso di droga.

L’arresto di Griner

Griner è stata arrestata il 17 febbraio all’aeroporto di Sheremetyevo, a Mosca: nel suo bagaglio sono state trovate delle cartucce di svapo con olio di cannabis, illegale in Russia, usati dalla cestista per scopi medicinali.

Secondo il codice penale russo la sua condanna deve essere scontata in una colonia penale, ma il governo statunitense la considera ingiusta e ha proposto offerte strategiche di scambio di prigionieri.

La preoccupazione si è moltiplicata per le condizioni in cui si trovavano i detenuti del centro IK-2, dove è stata trasferita Griner, nella Repubblica di Mordovia. Esperti di diritti umani hanno alzato la voce: “le prigioni in Mordovia sono certamente terribili, anche per gli standard russi. È noto che vi sono regimi molto duri e gravi violazioni dei diritti umani. È il posto che ogni prigioniero vuole evitare. C’è una frase comune tra le donne detenute in Russia che dice “se non hai passato del tempo in Mordovia, non sei nemmeno stata imprigionata“, ha raccontato Olga Zeveleva, sociologa dell’Università di Helsinki e specialista delle condizioni di vita nelle carceri russe nell’ambito del progetto “Echoes of the Gulag”.

La colonia penale IK-2

A 500 km da Mosca, la colonia penale IK-2 è stata costruita negli anni ’30 come parte del sistema dei gulag di Stalin e fa parte di uno dei più grandi complessi carcerari d’Europa . Judith Pallot, docente di geografia umana a Oxford, ha visitato questo centro nel 2017: “quando arrivi, è come se entrassi in una società diversa. Sembra che il tempo si sia fermato per 50 anni“. Secondo Pallot, in dichiarazioni al The Guardian, Griner condividerà un dormitorio con un centinaio di altre donne in uno spazio ristretto e con letti a castello per dormire: “i detenuti non hanno alcuna privacy. Non puoi avere oggetti personali, non puoi mettere foto dei tuoi parenti o dei tuoi cari. È tutto sterile, triste“.

Dopo il trasferimento, i prigionieri che arrivano in questa colonia IK-2 trascorrono due settimane in un “modulo di quarantena” dove vengono controllati per malattie infettive. Lì consegnano i vestiti e ricevono un’uniforme e un velo che devono indossare sempre. L’unica lingua parlata è il russo.

La giornata inizia alle 6 del mattino con gli esercizi di gruppo. Il resto della giornata si svolge in turni di lavoro fino a 12 ore, cucendo uniformi per il servizio carcerario o per le forze aeree russe che combattono in Ucraina.

Ma c’è dell’altro: gli osservatori dei diritti umani documentano casi di torture e abusi sessuali nelle carceri maschili russe. E anche se il livello di violenza non è così alto in quelle femminili, il bullismo tra le detenute e le violenze da parte delle guardie sono comuni: “non è un sistema incentrato sulla riabilitazione ma piuttosto basato sulla punizione. È strutturato sulla base della violenza”, conferma Pallot, il quale spiega che l’organizzazione ha molta autogestione tra i detenuti e che non c’è quasi nessun altro tipo di supervisione, soprattutto di notte.