Bonucci rischia grosso: lo juventino colpito da un fumogeno | VIDEO

SportFair

Un episodio pericoloso si è verificato durante Verona-Juventus, sfida della 14esima giornata del campionato di Serie A. Continua l’ottimo momento della squadra di Massimiliano Allegri, capace di mettere in filla cinque vittorie consecutive. I bianconeri si sono rilanciati per le zone altissime della classifica, l’obiettivo minimo è la qualificazione in Champions League. Paura durante il match, il difensore Bonucci è stato colpito da un fumogeno durante i festeggiamenti.

Il lancio del fumogeno

La partita contro la squadra di Bocchetti è stata nel primo tempo bloccata. Un episodio nella ripresa è stato determinante: ottima giocata di Rabiot e colpo vincente di Kean. Subito dopo il gol si è scatenata la festa dei bianconeri, ma anche un grande pericolo.

Un video, girato direttamente dagli spalti e pubblicato sui social, è diventato virale sul web. Si vede un fumogeno, lanciato dagli spalti, colpire il difensore Leonardo Bonucci. L’autore del gesto non è stato ancora individuato, ma potrebbe trattarsi di un tifoso proprio nel settore ospite dei bianconeri.