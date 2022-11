Blatter e la scelta del Qatar per ospitare i Mondiali 2022: “un errore”

SportFair

A meno di due settimane dall’inizio dei Mondiali del Qatar 2022, la rassegna iridata finisce sotto i riflettori per diversi episodi e dichiarazioni. Dopo le affermazioni dell’ambasciatore dei Mondiali sull’omosessualità, adesso è Blatter a far parlare.

L’ex presidente FIFA ha ribadito oggi che l’elezione del Qatar come sede ospitante i Mondiali 2022 è stata un “errore”.

Le parole di Blatter

“Grazie ai quattro voti di Platini e della sua squadra, il Mondiale è andato in Qatar invece che negli Stati Uniti, è la verità. E’ un Paese troppo piccolo, per il quale la Coppa del Mondo è troppo grande“, ha affermato Blatter in un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano Tribune de Genève.

Secondo Blatter fu Sarkozy, l’allora presidente della Francia, a fare pressioni su Platini per far si che i voti andassero al Qatar. “Sei mesi dopo, il Qatar ha acquistato aerei da combattimento dalla Francia per un valore di 14,6 milioni di dollari, ovviamente era una questione di soldi“, ha detto oggi Blatter.

L’ex presidente della FIFA, sospeso dal suo incarico nel 2015 per accuse di corruzione, ha aggiunto che all’interno dell’organizzazione, prima della doppia elezione delle sedi per il 2018 e 2022, “il consenso era che la Russia avrebbe ottenuto la prima di quelle Coppe del mondo ( com’era) e la seconda gli USA“.

“Sarebbe stato un gesto di pace, che i due avversari politici per tanto tempo organizzassero di fila i Mondiali“, ha detto Blatter nell’intervista.