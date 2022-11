Binotto via dalla Ferrari? Il commento del team principal della Rossa

SportFair

La Ferrari è sotto i riflettori nel weekend di gara di Abu Dhabi, ultimo round della stagione 2022 di Formula 1. Il team di Maranello è sulla bocca di tutti per i rumors emersi durante la settimana riguardanti Mattia Binotto.

Secondo alcune voci, infatti, il team principal Ferrari sarebbe pronto ad un addio alla Rossa, e lascerebbe il suo posto a Vasseur. Proprio di questa voci ha parlato oggi il diretto interessato, arrivato ieri a Yas Marina, nella conferenza stampa dei team principal.

Le smentite di Binotto

Binotto ha smentito le voci degli ultimi giorni: “c’è sempre una grande passione che circonda la Ferrari. Ma anche congetture e indiscrezioni. Dopo quello che è stato scritto, ho parlato con il presidente John Elkann. Abbiamo discusso apertamente e abbiamo deciso che il miglior modo per mettere a tacere queste voci sarebbe stato quello di fare un comunicato. Le voci sono false, senza fondamento. In ogni caso non voglio che la squadra sia distratta da queste cose”.

“Non sta a me decidere. Ma sono tranquillo, perché sto parlando apertamente con i miei superiori, in particolare sul breve, medio e lungo periodo. Nessuno avrebbe pensato che saremmo stati così veloci prima dell’inizio della stagione, specie in termini di pole position. Abbiamo anche mostrato i nostri punti deboli, ma stiamo lavorando per eliminarli. In termini di ritmo gara dobbiamo migliorare. E se riusciremo a farlo, anche scegliere le strategie in gara sarà più semplice. In ogni caso il nostro obiettivo principale, quello di tornare a essere competitivi, è stato raggiunto. In fabbrica sono tutti concentrati sul 2023, quindi sono sereno”, ha concluso Binotto.