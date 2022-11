Al via domani le Finals della Billie Jean King Cup: la carica della capitana azzurra Garbin

SportFair

Proseguono a Glasgow gli allenamenti della Nazionale italiana sul campo veloce indoor dell’Emirates Arena, dove dall’8 al 13 novembre sono in programma le Billie Jean King Cup by Gainbridge Finals.

Con la capitana Tathiana Garbin ci sono Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Clima disteso, grande allegria e voglia di allenarsi per farsi trovare pronte. Queste le prime voci delle Azzurre da Glasgow.

Tathiana Garbin, capitana della Nazionale italiana

“Sono contenta perché nel nostro gruppo si sta sempre più creando un clima di fiducia e soprattutto un gruppo coeso e forte che insieme punta a traguardi importanti. Siamo partite poco meno di tre anni fa dai play off in Estonia per tornare nell’elite del tennis mondiale con una squadra giovane e rinnovata e ora siamo qui a Glasgow a giocare le Finals insieme alle squadre più forti del mondo. Di questo sono molto orgogliosa e ringrazio le ragazze della squadra che con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari e a creare quella forza del gruppo che molte volte ci ha permesso di conquistare vittorie inimmaginabili. C’è dispiacere per l’assenza di Camila Giorgi, ma siamo sicuri che anche da lontano farà il tifo per noi. Sappiamo che le sfide contro Svizzera e Canada saranno un appuntamento in cui noi dovremo dare il massimo per gareggiare al meglio e vincere. Sono sicura che tutte le giocatrici che entreranno in campo hanno la fiducia di sapere che nell’angolo ci sarà un gruppo di persone che farà il tifo per loro e le sosterrà”.