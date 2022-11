La moto va a fuoco, Bezzecchi sbotta con lo steward

SportFair

Sono in corso le FP3 del gran premio di MotoGP a Valencia, ultimo appuntamento della stagione. E’ ancora tutto aperto per la vittoria del titolo con Bagnaia e Quartararo in lotta per il titolo, il pilota italiano della Ducati è il netto favorito. La stagione è stata nel complesso entusiasmante, sono arrivate indicazioni anche in vista del futuro.

Le prove 3 si sono aperte con un episodio che ha portato reazioni. Brutta caduta per Marco Bezzecchi: l’italiano finisce a terra in curva 7, la moto vola sulla ghiaia e poi va in fiamme. Estintori e bandiera rossa, poi la furia del pilota italiano verso uno steward, accusato di un intervento troppo lento.