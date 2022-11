Barcolla, sputa l’acqua e rischia di svenire: festa senza freni di Vidal | VIDEO

SportFair

Continua la festa del Flamengo, il rendimento di Vidal e compagni è stato di ottimo livello. Il centrocampista ex Juventus e Inter si è confermano un calciatore prezioso per qualità ed esperienza. Si tratta di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni, è stato protagonista in tante squadre come confermano i trofei conquistati.

La prima esperienza è stata con la maglia del Colo Colo, il salto di qualità è arrivato al Bayer Leverkusen. Si mette in mostra e passa alla Juventus, l’esperienza in maglia bianconera è entusiasmante. Indossa altre maglie importanti come Bayern Monaco, Barcellona e Inter. Nel 2022 ha firmato con il Flamengo. Si è messo in mostra con la maglia della Nazionale cilena.

La festa del Flamengo, Vidal barcolla

Continua la festa del Flamengo, reduce dal trionfo in Copa Libertadores. Delirio dei tifosi per omaggiare la squadra, l’entusiasmo della folla è stato incontenibile. Arturo Vidal si è scatenato, i video del centrocampista hanno fatto il giro dei social. Il cileno barcolla, non riesce a reggersi in piedi, prova a salire sulla ringhiera del pullman e viene trattenuto da un uomo.

Poi un’altra scena esilarante: Vidal sembra quasi svenire e gli occhi sono semichiusi. Una persona gli porge una bottiglietta, dopo il primo sorso sputa l’acqua e barcolla di nuovo.

O desespero do Marcos Braz de perder o Vidal depois de 5 anos de negociação HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/qz9YmFKNmj — Fla Resenha | Flamengo (@SiteResenha) November 13, 2022