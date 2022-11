ATP Finals, Ruud inizia col botto: Auger-Aliassime ko all’esordio

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo delle ATP Finals. A Torino i grandi del tennis si sfidano per l’ultimo grande prestigioso torneo, dove a sfidarsi sono i migliori tennsti della stagione.

Purtroppo quest’anno il pubblico italiano non potrà dare il suo supporto a tennisti italiani: nessun azzurro, infatti, si è qualificato per le Finals. A Torino, comunque, lo spettacolo è assicurato. La prima vittoria è andata a Ruud: il tennista norvegese, numero 4 al mondo, ha avuto la meglio su Auger Aliassime nel primo incontro delle Finals. Ruud ha battuto il canadese in due set: il match è terminato in un’ora e 52 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-4.