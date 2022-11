SportFair

E’ arrivato il turno di Rafa Nadal a Torino: il maiorchino ha esordito questa era alle Nitto ATP Finals. Il torneo di Torino inizia col piede sbagliato per Nadal: il numero 2 al mondo ha ceduto allo statunitense Fritz. Nadal è stato sconfitto in due set: Fritz ha trionfato in un’ora e 39 minuti di gioco col punteggio di 7-6, 6-1.

Fritz sale dunque in vetta alla classifica del girone, a pari punti con Ruud, che nel pomeriggio ha avuto la meglio su Auger Aliassime.