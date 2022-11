SportFair

Novak Djokovic sorride a Torino: il tennista serbo inizia col botto le ATP Finals, vincendo all’esordio. Il numero 8 al mondo ha avuto la meglio questa sera su Tsitsipas.

Il greco, numero 3 al mondo, è stato sconfitto in due set: la sfida è terminata dopo un’ora e 40 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6. Djokovic, dunque, balza in testa alla classifica nel girone, davanti a Rublev perchè Djokovic non ha concesso nessun set al suo avversario, mentre Rublev ne ha perso uno contro Medvedev.