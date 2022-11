ATP Finals, a Rublev il derby russo: Medvedev ko in tre set

SportFair

E’ andato in scena questo pomeriggio, a Torino, il derby russo della ATP Finals. Medvedev e Rublev si sono sfidati oggi in campo in un match combattuto e tiratissimo.

La sfida è durata due ore e 34 minuti di gioco e alla fine, a spuntarla, è stato Rublev. Il tennista russo numero 7 al mondo ha superato il connazionale, 5° nel ranking ATP, in tre set, col punteggio di 6-7, 6-3, 7-6. Rublev, dunque, sale in vetta alla classifica del girone, in attesa dellas fida tra Djokovic e Tsitsipas di questa sera.