L’aria condizionata mette ko i calciatori del Brasile: è allarme

Il Brasile è una delle principali candidate alla vittoria del Mondiale in Qatar. L’inizio di competizione è stato molto importante, il percorso netto ha permesso alla squadra di Tite di staccare il pass per gli ottavi di finale. All’esordio il netto successo contro la Serbia, poi la vittoria con il minimo sforzo contro la Svizzera.

La squadra continua la preparazione in vista della partita contro il Camerun, ma l’attesa è tutta per la gara degli ottavi di finale. E’ allarme in casa Brasile, alcuni calciatori hanno accusato malanni. Il calciatore del Manchester United Antony ha lanciato l’allarme.

“Mi sto riprendendo bene e sto tornando al 100%. Era più una malattia, alla gola. Era l’aria condizionata. Non solo io, ma anche altri giocatori avevano tosse e mal di gola. Sono contento di essere utile alla squadra. Ogni volta che c’è bisogno di Antony, sono disponibile”, le parole del brasiliano.