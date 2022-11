L’Arabia vince contro l’Argentina: l’esultanza del principe Mohammed bin Salman

SportFair

E’ grande festa per l’impresa dell’Arabia Saudita, in grado di conquistare tre punti a sorpresa all’esordio contro l’Argentina. Grandissime emozioni nella giornata dei Mondiali in Qatar, Messi e compagni rischiano la clamorosa eliminazione.

Avvio di gara in discesa per la squadra di Scaloni con il calcio di rigore trasformato da Leo Messi, poi tre gol annullati. Nel secondo tempo la grande reazione dell’Arabia Saudita e i gol di Al Shehri e Al Dawsari per il definitivo 1-2.