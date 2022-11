Anthony Joshua si prende una pausa: non combatterà fino al nuovo anno per combattere i suoi demoni mentali

SportFair

Anthony Joshua rivela che non farà boxe fino al prossimo anno mentre combatte i suoi demoni mentali dopo i discorsi di combattimento di Tyson Fury

Sono sempre di più gli sportivi che mostrano le loro fragilità. Adesso è arrivato il turno di Anthony Joshua, che ha annunciato che non farà boxe fino al prossimo anno per combattere i suoi demoni e ricostruire la sua salute mentale dopo le sconfitte consecutive con Usyk.

Il 33enne Golden Boy delle Olimpiadi di Londra 2012 è stato detronizzato dai suoi titoli mondiali WBA, IBF e WBO e ha fallito con la sua rivincita di agosto ed è in seguito crollato, piangendo nella conferenza stampa post-combattimento.

Adesso, nonostante l’icona e promotore del Watford Eddie Hearn abbia promesso che avrebbe combattuto a dicembre, è arrivato l’annuncio che la sua testa non è ancora pronta. AJ è entrato in trattative con l’imbattuto WBC Gypsy King Tyson Fury su una potenziale resa dei conti il ​​3 dicembre. Ma si è ritirato dai colloqui e ora ha confermato alle emittenti DAZN, che la sua famiglia lo ha esortato a prendersi una pausa prolungata per permettere al suo enorme cuore e alla sua mente di riprendersi dalle perdite punitive.

“Hai visto dopo il mio ultimo combattimento, giuro che mi ha fatto a pezzi. Ci ho provato così tanto, per me, i fan britannici, la lotta indiscussa. Mi ha davvero lacerato, quindi, per capacità mentale, i miei cari mi stanno dicendo di riposare, mentalmente. Fisicamente sono pronto a correre, sono un guerriero, mi piace questo gioco e mi piace competere. Ma, da un aspetto mentale, penso che le persone abbiano davvero visto che significa molto“, ha dichiarato Joshua.