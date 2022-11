SportFair

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Alex Fletcher, calciatore del Bath City. L’attaccante si trova in gravi condizioni dopo un durissimo impatto contro un cartellone pubblicitario, è stato immediatamente portato in ospedale e sottoposto ad intervento chirurgico. Le condizioni sono state considerate critiche.

L’episodio si è registrato dopo appena 5 minuti dal fischio d’inizio. L’attaccante 23enne si è schiantato contro un tabellone pubblicitario a bordo campo e l’impatto con la testa ha fatto scattare la preoccupazione. La gravità dell’incidente è stata subito evidente, la partita è stata inizialmente interrotta per 30 minuti e poi definitivamente sospesa. L’intervento dei sanitari è stato immediato e il calciatore trasportato in ospedale.

Le condizioni di Fletcher

Le condizioni di Fletcher sono preoccupanti, come confermato dal club attraverso un comunicato ufficiale. “Sfortunatamente Alex ha riportato un grave infortunio alla testa in seguito a quanto accaduto ieri sera. Ha avuto bisogno di un intervento neurochirurgico d’urgenza per stabilizzare le sue condizioni ed è stato poi messo in terapia intensiva, dove rimane in condizioni stabili ma critiche. La famiglia di Alex ringrazia tutti per i messaggi di pronta guarigione ricevuti”.

“Nessun ulteriore commento verrà fatto a questo punto e chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia. Tutti noi al Bath City mandiamo il nostro incondizionato amore, forza e supporto ad Alex e i suoi cari”, conclude il club.

Chi è Alex Fletcher

Alex Fletcher è un pilastro del Bath City. E’ un classe 1999 che gioca nel ruolo di prima punta. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie in Inghilterra: Plymouth Argyle, Torquay, Aldershot, Tiverton e infine il trasferimento al Bath City. E’ diventato un trascinatore della squadra, il Bath occupa l’ottava posizione ed è in lotta per un piazzamento ai playoff per la promozione. Il primo posto è distante 14 punti ma con una partita da recuperare per Fletcher e compagni. L’attaccante dovrà vincere prima una battaglia più importante.