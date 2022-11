Alcaraz out per infortunio, Atp Finals a rischio? L’eventuale sostituto

SportFair

Il torneo di Parigi-Bercy continua a regalare sorprese. Si è registrata un’altra eliminazione eccellente, quella di Carlos Alcaraz contro Holger Rune. Il danese è un altro giovane talento, un 18enne che ha già messo in mostra enormi qualità dal punto di vista tecnico. La competizione è arrivata ai quarti di finale, l’ultimo italiano Musetti è stato eliminato da Djokovic.

Nelle altre partite di oggi successi di Auger-Aliassime contro Tiafoe e proprio Rune contro Alcaraz. Si tratta di una sconfitta pesante per il tennista spagnolo, condizionato anche da un problema fisico. Il primo set si è concluso a favore del danese sul punteggio di 3-6. Il secondo set è più equilibrato, si va al tie-break ma lo spagnolo si ritira a causa di un problema agli addominali.

“Non so se arriverò in Italia per giocare le ATP Finals. Devo andare a casa, fare degli esami e capire l’entità del problema”, le parole dello stesso Alcaraz al termine della partita. “Ho preferito ritirarmi e badare a me stesso. Non riuscivo a servire bene e quando giravo il mio corpo mi dava fastidio nella zona addominale quando facevo dei movimenti. Per giocare in questo modo, è meglio lasciarlo. È la seconda volta che mi ritiro e cerco sempre di evitarlo, ma non volevo che peggiorasse”.

Alcaraz rischia di saltare le Atp Finals. I qualificati sono Alcaraz, Nadal, Tsitsipas, Djokovic, Ruud, Medvedev, Rublev e Auger-Aliassime. La presenza di Alcaraz è a rischio, la classifica dei sostituti premia Taylor Fritz. Poi in ordine Hurkacz e Carreno-Busta. Da escludere, dunque, un ripescaggio di un tennista italiano, Sinner o Berrettini.