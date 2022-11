La 100 km dei campioni regala spettacolo: beffata la coppia Rossi-Marini

SportFair

Grandissimo spettacolo alla 100 km dei campioni, ormai un grande classico al termine della stagione dei motori. Al Ranch di Tavullia si sono redunati alcuni dei più importanti piloti per sfidarsi in una gara di 50 giri da 100 chilometri. Al via 40 partecipanti, divisi in 20 coppie. Presente anche Pecco Bagnaia, fresco campione del Mondiale di MotoGP.

Ovviamente presente anche Valentino Rossi, poi Luca Marini, Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, oltre ad Antonelli, Manzi, Vietti e Migno. Invitati anche Alex Rins, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Augusto Fernandez. Al cancelletto di partenza anche Andrea Dovizioso, tre volte vicecampione del mondo in top class e reduce dal ritiro.

Lo spettacolo è stato assicurato: trionfo della coppia formata da Baldassarri e Bartolini, poi Valentino Rossi-Marini. Quinto posto per il campione del mondo della MotoGP Pecco Bagnaia (in coppia con Bezzecchi), che ha sfoggiato anche il n°1 sulla sua moto. Al terzo posto Vietti-Antonelli, quarti Migno-Morbidelli. All’ottavo posto Pasini-Rabat, chiudono la top10 Martin-Rins.

I dettagli

Dopo lo stop forzato di ieri dovuto alle condizioni meteo che hanno reso la pista impraticabile, all’alba di oggi sono partiti i lavori per ripristinare le condizioni ottimali per la gara. Un lungo e attento lavoro del team addetto alla pista per garantire gli standard di sicurezza e le condizioni ottimali per lo spettacolo.

Comincia così finalmente la giornata di gara che chiude la 100Km dei Campioni, con il warm-up in preparazione della gara alle 14:30. Nel box si respira subito una grande voglia di entrare in pista: la giornata di stop aumenta l’attesa dei piloti e l’entusiasmo del pubblico che è tornato al ranch numerosissimo grazie anche alla bella giornata di sole. Piadina, panini, vin brûlé e castagne, musica, divertimento e spettacolo.

Inno nazionale e poi via, la gara parte con i piloti del gruppo “giallo” e il resto è cronaca: competizione al massimo livello fin da subito, e dopo i primi due cambi è già chiaro quali saranno le coppie che si sfideranno fino all’ultimo giro per la vittoria finale.

È una battaglia a due, tra le coppie Rossi/Marini e Bartolini/Baldassarri, che alla fine si aggiudica la vittoria dell’ottava edizione della 100Km dei campioni. L’ordine finale di arrivo è dunque il seguente: Bartolini/Baldassarri, Rossi/Marini, Vietti/Antonelli.

Il commento di Valentino: “sapevamo che Elia e Balda erano molto veloci e abbiamo combattuto fin da subito. Comunque siamo arrivati secondi: è stato un grande weekend, e la gara diventa ogni anno sempre più competitiva. Il miglior modo per chiudere la stagione”.