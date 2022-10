Zarco non ha volutamente attaccato Bagnaia in Thailandia, il parere di Martin: “io avrei lottato per il podio”

SportFair

Domenica Pecco Bagnaia, chiudendo al terzo posto il Gp della Thailandia, ha accorciato le distanze dal leader mondiale, portandosi a -2 da Quartararo. Dopo la gara ha fatto parlare il gesto di Zarco, che ha deciso di non attaccare il torinese del team ufficiale Ducati.

Se alcuni lo hanno applaudito per aver scelto di non attaccare Bagnaia e, dunque, oltre a non togliere punti al ducatista, anche di non rischiare di incappare in errori, con contatti e/o cadute, c’è chi invece gli ha puntato il dito contro.

Nonostante la scelta di lavorare per la squadra, Zarco è stato ‘criticato’ anche dal suo compagno Jorge Martin: “per Ducati era evidentemente meglio il terzo posto di Bagnaia, o meglio ancora una sua vittoria. Ma siamo in un campionato del mondo alla fine e io avrei lottato per il podio. Se parliamo di un sesto o un ottavo posto, non serve attaccarlo, ma per un podio credo che ne valga la pena. Soprattutto se hai un ritmo per vincere la gara“.